Influenciadora digital de 14 anos é baleada em festa de aniversário no Jardim Iracema

Uma adolescente de 14 anos, identificada no Instagram como influenciadora digital, foi baleada enquanto participava de um aniversário em um espaço de festas — no bairro Jardim Iracema. O caso foi registrado na noite da última segunda-feira (26).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura a ocorrência de lesão corporal.

Com mais de 32 mil seguidores no Instagram, a adolescente fazia parcerias via direct. Ela fazia publicidade para lojas de bolsas, maquiagem, cabeleireiro, tatuador, entre outros serviços

Ainda de acordo com a SSPDS, a adolescente de 14 anos foi lesionada com disparo de arma de fogo e socorrida para uma unidade hospitalar.



Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região. As investigações estão a cargo do 7º Distrito Policial (DP), unidade que realiza diligências para identificar os suspeitos e elucidar os fatos.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas ainda pelo telefone (85) 3101-2232, do 7º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.