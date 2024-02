Incêndio de grandes proporções atinge setor administrativo da Uece e causa perda total

Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos setores administrativos da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi, na madrugada dessa terça-feira (13). De acordo com a instituição, o fogo tomou a Secretaria de Apoio às Tecnologias Educacionais (Sate), que fica em andar superior, e causou perda total.

As chamas foram percebidas pelos seguranças por volta de 2 horas. Cerca de dez minutos depois, o Corpo de Bombeiros chegou à universidade e, com o apoio de três guarnições, conseguiu impedir que o incêndio se alastrasse para outros setores do campus.

"Até o momento, no que diz respeito a outros setores, foi constatado apenas prejuízo em alguns telhados, que ficam em andar abaixo da Sate. Não havia pessoas ou animais no prédio", informou, em nota, a Uece.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela universidade no mesmo dia do incêndio para que fosse feita uma perícia para investigar o que provocou o fogo. O laudo deve ser divulgado em aproximadamente dez dias.

Área está isolada

Ainda segundo a universidade, a área atingida pelo fogo está isolada. No momento, têm permissão para estar no local apenas contratados de uma empresa responsável por fazer a limpeza e o escoramento da laje. Porém, além da Sate, tiveram de ser isolados os outros setores que atuam no mesmo prédio.

Por enquanto, as atividades administrativas da secretaria e dos demais setores estão sendo realizadas remotamente. Além disso, uma reunião está marcada para esta quinta-feira (15), na reitoria, para discutir outras providências.