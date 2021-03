Idoso de 81 anos é vítima de latrocínio no Centro de Fortaleza

Um idoso de 81 anos foi vítima de roubo seguido de morte na tarde desse domingo (28), na Rua Pereira Filgueiras, no Centro de Fortaleza, conforme informações da A Polícia Civil do Ceará (PCCE). Testemunhas haviam relatado que o homem tinha 83 anos.

O latrocínio ocorreu no prédio onde Kléber Arraes morava sozinho e era proprietário dos apartamentos no edifício homônimo. Segundo testemunhas, a vítima foi encontrada sem vida no terceiro e último andar do imóvel. A PCCE disse, por meio de nota, que o corpo foi achado com lesões provocadas por objeto contundente.

Ainda em nota, a Polícia Civil disse que o idoso possuía antecedentes por ameaça, desobediência e injúria no contexto de violência doméstica e familiar.

O veículo e outros objetos do homem não foram localizados pelos familiares no apartamento, que estava revirado, de acordo com amigos de Kléber.

Ainda não informações sobre os suspeitos. Equipes do DHPP, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local e coletaram indícios sobre o caso. A 4º delegacia do DHPP apura o crime.