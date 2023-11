Mulher é presa vendendo remédios em feira livre no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza

Uma mulher de 28 anos foi presa por suspeita de vender remédios sem prescrição médica em uma feira livre no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, nesta quarta-feira (22). A prática foi denúncia via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e policiais civis do 11º Distrito Policial (DP) realizaram o flagrante.

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 97 caixas de remédio foram apreendidos com a feirante. Os medicamentos estavam expostos em uma barraca, e alguns ainda demandavam retenção de receita para poderem ser vendidos.

A mulher e os remédios foram levados ao 11º DP, onde a suspeita foi autuada por crime contra a saúde pública.

Crime contra a saúde pública

Segundo o artigo 273 do Código Penal, é proibido vender medicamentos de fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada, sem registro e adquiridos em estabelecimentos que não possuem licença de autoridade sanitária competente.

A pena, caso a pessoa seja condenada, é de reclusão de 10 a 15 anos, e multa. Em caso de atitude julgada culposa, quando o delito é praticado sem intenção criminosa, a pena é de detenção de 1 a 3 anos, além de multa.