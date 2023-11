Polícia prende suspeitos de criar escritórios de advocacia e aplicar golpes em diversos estados

Doze pessoas foram presas, até o começo da manhã desta quarta-feira (22), em operação de combate a uma organização criminosa responsável por se passar por escritórios de advocacia e aplicar golpes em diversos estados do Brasil. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Segundo a pasta, a operação "Lobo em Pele de Cordeiro" é realizada após investigação conduzida pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e pela Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR). São cumpridas 83 ordens judiciais no Ceará, no Paraná e em São Paulo — 20 mandados de prisão e 63 mandados de busca e apreensão.

No Ceará, a ação conta com a participação de mais de 200 policiais civis e acontece na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza.

A SSPDS realizará entrevista coletiva para detalhar o trabalho policial, na manhã desta quarta-feira, no auditório da Superintendência da PC-CE no Cisp, em Fortaleza.