Homens são presos em São Paulo suspeitos de praticar crimes no Ceará

Pelo menos três homens foram presos em São Paulo, ao longo desta semana, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e o crime organizado no Ceará.

De acordo com a Polícia Federal, um idoso de 64 anos foi preso na capital paulista, nessa quinta-feira (8), suspeito de traficar drogas no Ceará. Ele estava foragido desde 2019, quando foram apreendidos 830 quilos de maconha em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Outro homem, de 42 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa, também foi preso em São Paulo nesta semana. A captura ocorreu na quarta-feira (7). Ele era procurado pelos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas.

Também na quarta (7), foi preso preventivamente em Sorocaba, no interior de São Paulo, um suspeito de homicídio e de, também, integrar uma organização criminosa no Ceará. Ele responde ainda pelo crime de roubo de veículo e tem mais de 42 anos de pena a serem cumpridos em regime fechado. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que o suspeito integrava o "tribunal do crime" na capital cearense.

Forças integradas

Todas as prisões foram efetuadas pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Ceará e de São Paulo. No Estado, o colegiado conta com órgãos como Polícia Federal, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais, Perícia Forense e Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).