Polícia Civil investiga quadrilha por roubos em locadoras de veículos de Fortaleza

Uma mesma locadora de veículos em Fortaleza foi alvo de criminosos e teve 19 carros roubados em menos de um mês, o que acendeu o alerta da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Entre dezembro e janeiro, o empreendimento foi mira de uma quadrilha de criminosos.

O crime mais recente se deu na madrugada do dia 7 de janeiro, por volta das 02h50, quConfiguraçõesando seis suspeitos armados renderam os vigilantes e deixaram o local com três veículos. Os trabalhadores que faziam a segurança do local foram colocados no chão enquanto ocorria o roubo.

De acordo com o relatório policial, o gerente do local informou que em dezembro, há menos de um mês da ocorrência, um grupo roubou 16 veículos da mesma locadora, totalizando quase 20 carros perdidos. O empreendimento foi orientado a realizar Boletim de Ocorrência (B.O).

Carros recuperados em desmanche

Cinco dos carros subtraídos da locadora foram encontrados nessa quarta-feira (7) em um desmanche no bairro Damas. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) desativou a oficina clandestina e prendeu quatro pessoas. No total, oito veículos — quatro caminhonetes e quatro carros — foram apreendidos e restituídos aos donos.

Um homem de 37 anos, foi flagrado tentando incendiar um carro, que estava com a placa adulterada. O suspeito tem 37 anos e tinha antecedentes por disparo de arma de fogo e crime de trânsito.

Foram capturados ainda um homem 33 anos e outros dois de 58 e 24 anos. Todos foram conduzidos à DRFVC e autuados por receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O de 37 anos também foi autuado pelo crime de dano.

A PC-CE segue recebendo denúncias que auxiliem os trabalhos policiais.

O Diário do Nordeste solicitou detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre a investigação e se há relação entre a oficina ilegal e a quadrilha de roubos.