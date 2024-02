Dupla é presa em hotel de luxo em Fortaleza suspeita de clonagem de cartões

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em um hotel de luxo no bairro Meireles, em Fortaleza, suspeitos de participarem de um esquema criminoso de clonagem de cartões de crédito.

Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos realizaram diversos golpes em vítimas no Ceará e de vários estados da Região Nordeste.

A prisão dos homens foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), unidade especializada da PCCE, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do 2º Distrito Policial.

Apreensão

Com os suspeitos foram apreendidos mais de 40 cartões de crédito, 25 maquinetas, seis celulares, réguas copiadoras de dados de cartões de crédito, além de um vasto material utilizado para prática de delitos de fraude por de meio cibernético.

Mais detalhes dos trabalhos policiais serão divulgados em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (9), na sede da PCCE, em Fortaleza.