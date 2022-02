Homens armados invadem escola vazia em Tauá, e um acaba morto por vigilante

Dois homens armados invadiram uma escola da rede estadual em Vila de Santa Tereza, distrito do município de Tauá, na noite dessa terça-feira (8), e um acabou morto com um tiro na cabeça após o vigilante da unidade perceber a ação criminosa. O outro suspeito fugiu do local. A Polícia Militar confirmou que não havia alunos, professores e gestores no equipamento público de educação.

Ao Diário do Nordeste, um cabo da PM detalhou ser por volta de 21h quando os suspeitos entraram na Escola de Ensino Médio Antônio Vieira Gomes. O vigilante notou a movimentação irregular e disparou contra a dupla. Um dos suspeitos, de 19 anos, que portava uma arma de calibre 12, foi atingido na cabeça e morreu ainda na unidade.

"Ele [o vigilante] estava no posto de serviço e duas pessoas ingressaram com o intuito de, provavelmente, tomar a arma dele, que é uma prática comum. Ele observando a movimentação e a chegada desses dois indivíduos na direção dele, em legítima defesa, efetuou um disparo de arma de fogo e veio atingir a cabeça de um. O outro se evadiu", descreveu o militar.

A reportagem solicitou informações sobre a investigação do caso e as diligências em busca do segundo suspeito, e aguarda retorno da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Secretaria da Educação (Seduc) também foi procurada, mas disse que a SSPDS ficará responsável por enviar nota.