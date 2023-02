Homem quebra loja de motos em Jijoca de Jericoacoara; veja ação

Um homem está sendo procurado pela Polícia por danificar um estabelecimento comercial em Jijoca de Jericoacoara, no litoral cearense. Um vídeo gravado por populares mostra a ação enfurecida de um homem, que ainda não teve sua identidade descoberta, tentando quebrar a porta de uma loja, no centro da cidade.

Inicialmente ele usa uma barra de ferro para tentar destruir a entrada do estabelecimento. Depois desfere chutes e murros contra a porta. Toda a ação foi filmada sem que o infrator se importasse com o flagrante. As imagens mostram que o estabelecimento é de uma marca de uma montadora de veículos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o caso aconteceu na tarde desse sábado (4). Em nota, o órgão confirmou que "indivíduo teria danificado um estabelecimento comercial". O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara e imagens de câmeras de segurança - assim como o flagrante feito por populares - auxiliam os trabalhos policiais.

Denúncias

Ainda conforme a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (88) 3669-1264, da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara.

As denúncias podem ser feitas também para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.