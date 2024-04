Homem joga solvente e ateia fogo em suspeito de matar irmão, em Cascavel; veja vídeo

O homem que ateou fogo em uma via pública no suspeito de matar seu irmão há 39 anos, foi preso nesta quarta-feira (17) pela Polícia Civil, em Cascavel. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que o crime estaria relacionado à vingança. Antônio Fabricio Alexandre, de 55 anos, foi autuado por tentativa de homicídio qualificado com uso de fogo.

O crime ocorreu no último dia 6 de abril, na praça dos Correios, e foi flagrado por câmeras de seguranças. Nas imagens, é possível ver Antônio Fabricio se aproximando de outro homem que usa uma roupa vermelha. Em seguida, o suspeito joga solvente e ateia fogo na vítima, de 57 anos.

Antônio Fabrício foi levado à Delegacia Metropolitana de Cascavel e está à disposição da Justiça. A vítima segue internada com queimaduras de até 3⁰ grau em 70% do corpo.

