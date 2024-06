Homem é preso suspeito de matar e mutilar próprio cachorro em Juazeiro do Norte

Um homem, de 57 anos, foi preso, na noite dessa quarta-feira (5), suspeito de cometer o crime de maus-tratos contra os próprios cachorros, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense.

Na residência dele, na localidade de Sítio Pedra de Fogo, os agentes de segurança encontraram um cão morto e mutilado e outros animais aparentemente desnutridos.

As autoridades chegaram até o suspeito após receberem uma denúncia, por volta das 21h, de uma ocorrência em que um cão que estaria sendo enforcado pelo tutor. Ao chegarem no local, os agentes do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar, encontraram vários cães em estado de desnutrição e o corpo de um animal.

O homem, que possui antecedentes criminais por furto e ameaça, e o cachorro morto foram apresentados na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi realizado um inquérito com base no § 1º-A do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

O corpo do animal foi encaminhado para uma clínica veterinária para laudo e necrópsia.