Homem é espancado durante briga de torcida antes do jogo entre Fortaleza e CRB; veja vídeo

Um homem foi espancado durante uma briga de torcida, na avenida Eduardo Girão, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (5). As agressões ocorreram antes do jogo entre Fortaleza e CRB pela Copa do Nordeste. A Polícia Militar do Ceará informou que a vítima foi socorrida para uma unidade saúde.

"Ao chegar no local, um homem de 20 anos estava ao solo. De imediato, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminhou para um hospital local", disse a corporação em nota.

O momento foi flagrado por moradores da região e enviados ao Diário do Nordeste. Nas imagens é possível ver dezenas de torcedores na avenida, parando motos e correndo. Em outro vídeo, é possível ver a vítima sem roupa, sendo espancada por pelo menos outro cinco torcedores.

Até o fechamento desta matéria ninguém foi preso. "Diligências continuam no sentido de identificar e prender os envolvidos", informou a PMCE.