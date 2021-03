Homem é preso após praticar atos obscenos diante de passageiros de ônibus interestadual em Sobral

Um homem de 46 anos foi preso na noite do último sábado (27) suspeito de importunar sexualmente passageiros de um ônibus interestadual em Sobral, na Região Norte do Ceará.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) foi acionada pelo motorista do veículo, que fazia a rota Natal/RN - São Luís/MA, por volta de 21h. Ao ingressar no ônibus, os agentes constataram que o homem estava realizando atos obscenos contra uma mulher e seus dois filhos, um de 7 e outro de 13 anos.

O comportamento ilícito do homem teria iniciado ainda na cidade de Itapajé. "As vítimas estavam bastante nervosas e em pânico com a atitude tomada pelo homem que exibia suas partes íntimas", detalhou a PRF-CE.

Autuação

O suspeito, cuja identidade não foi revelada, mora em Fortaleza. Após o flagrante, os policiais o encaminharam à Delegacia Regional de Sobral.

"A equipe da PRF realizou a prisão do autor encaminhando-o para a Delegacia Regional de Sobral, sendo acusado de dois crimes, o primeiro de satisfação de lascívia mediante presença de criança e/ou adolescente e importunação sexual".