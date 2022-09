Homem é preso após esfaquear companheira e dona de loja em Juazeiro do Norte, no Ceará

Um homem de 40 anos foi preso após esfaquear a companheira e a dona de uma loja em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (28). O caso ocorreu nesta manhã no bairro Centro, nas proximidades da rua São Paulo.

De acordo com a primeiras informações levantadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o criminoso lesionou a companheira e depois entrou no estabelecimento comercial anunciando um assalto, momento em que esfaqueou a segunda vítima.

Vítimas socorridas

As duas mulheres foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e, após diligências na região, conseguiu localizar e prender o homem.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e tentativa de latrocínio. O homem tem duas passagens policiais por furto e falsa identidade. Ele agora está à disposição da Justiça.