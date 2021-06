Homem é morto e três são presos suspeitos de intimidar com pistolas moradores de Caucaia

Um homem foi morto e três foram presos suspeitos de intimidar com pistolas moradores das localidades de Pirapora e Lagoa do Barro, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na última sexta-feira (11).

Pelo menos cinco homens aparecem em um vídeo gritando palavras de ordem no meio da rua. Na ocasião, eles prometeram voltar para matar rivais.

Vídeo flagra momento da captura

De acordo com a Polícia Militar, logo após saberem do fato, equipes da instituição foram às dunas, local onde os suspeitos estariam. As composições foram recebidas por disparos de arma de fogo, e reagiram.

No tiroteio, um dos suspeitos ficou ferido. Em seguida, ele foi levado pelos agentes a uma unidade de saúde, onde morreu.

Legenda: Criminosos aparecem em um vídeo ostentando armas de fogo Foto: Reprodução

Prisões e apreensões

Foram apreendidos com eles duas pistolas de calibre .380 e uma de calibre 9mm, uma barra de maconha prensada e material para o tráfico de drogas, de acordo com a PM.

Fabiano de Mesquita Damasceno, 20; João Pablo Damasceno Nascimento, 23; e Valdenir Vieira Pereira, 24, foram presos e levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia com os ilícitos apreendidos.

Autuações

Lá, houve a instauração de um inquérito policial com base nos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Participaram da ofensiva agentes do 12º Batalhão e do Comando Tático Motorizado (Cotam) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).