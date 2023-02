Homem é morto a tiros em Aracati

Um homem de 26 anos de idade foi morto a tiros, na madrugada do último domingo (19), na cidade do Aracati, a cerca de 150 km de Fortaleza, litoral do Ceará. O crime aconteceu próximo a um trio elétrico e foi registrado pela população.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que não informou a identidade da vítima ou possíveis motivações, as investigações ainda estão sendo feitas para identificar e capturar o suspeito do homicídio. A ocorrência é apurada pela Delegacia Regional de Aracati.

Segurança reforçada

Após o episódio, a Prefeitura do Aracati divulgou uma nota nas redes sociais para informar que solicitou à Polícia Militar reforço de segurança no circuito Avenida Viva, além de revistas por amostragem nas entradas do local.

Denúncias

Informações que auxiliem os trabalhos policiais podem ser repassadas pelo telefone (88) 3446-2601, que é o da Delegacia Regional de Aracati.

As denúncias ainda podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que também é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.