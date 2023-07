Homem é flagrado tentando filmar debaixo de vestido de mulher em loja no Crato, na Região do Cariri

Um homem foi flagrado tentando filmar debaixo do vestido de uma mulher em uma loja de material de construção do Crato, na Região do Cariri. Dois aparelhos do gerente comercial de 32 anos, que não teve a identidade revelada, foram apreendidos pela Polícia, que investiga o crime contra a dignidade sexual.

A vítima tem 20 anos e estava na loja acompanhada do namorado, que foi quem flagrou o crime. Conforme apuração do Sistema Verdes Mares, o suspeito, inicialmente, negou que estivesse cometendo o crime e não quis mostrar o celular.

No entanto, a Polícia Militar foi acionada pela vítima e, junto ao responsável pelo estabelecimento comercial, que fica no bairro Vila Alta, verificou as imagens das câmeras de segurança e flagrou o momento do assédio.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia Regional do Crato, onde prestaram depoimentos e, depois, foram liberados. Além disso, a pasta afirmou que um boletim de ocorrência foi registrado e que a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apreendeu os dois celulares do suspeito para dar continuidade às investigações.

Sobre o suspeito

O gerente comercial suspeito do crime não seria do Cariri. Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, ele estava na cidade fazendo visitas a clientes.

