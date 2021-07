Homem é detido em Salitre, no interior do Ceará, após se passar por policial militar de São Paulo

Um homem de 48 anos foi detido na noite deste sábado (17), em Salitre, no interior do Ceará, após se passar por um policial militar do estado de São Paulo. Ele foi autuado pelo crime de falsa identidade.

Leia também: Segurança 400 militares são réus e 309 estão afastados por participarem de motim no Ceará

A abordagem aconteceu em um estabelecimento comercial, durante fiscalização do cumprimento de decretos de combate à Covid-19.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem apresentou aos policiais documento de um tenente da PM de São Paulo. No entanto, ele confessou não ser policial ao ser questionado pelos agentes sobre informações que constavam na carteira de identidade.

Ele disse, ainda, que o documento foi encontrado na cidade de São Paulo. Com o homem, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um porta-cédula com distintivo da PMESP e documentos.

Ele foi levado para a Delegacia Regional do Crato, aonde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Na unidade, ele disse ser vigilante e residir na cidade de Osasco, em São Paulo. Agora, terá que prestar esclarecimentos à Justiça do Ceará.