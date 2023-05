Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar mulher a pauladas em Beberibe

O Tribunal do Júri de Beberibe condenou, nessa quarta-feira (3), Francisco Fabrício, 43 anos, pela morte da esposa. O juiz sentenciou o acusado a 24 anos de prisão. Fabrício assassinou a vítima a pauladas na manhã do dia 16 de julho do ano passado, na localidade de Sucatinga, em Beberibe.

Além de ter sido considerado culpado pela morte da companheira, Fabrício foi ainda condenado pela tentativa de homicídio de um caminhoneiro. Na fuga, após o crime, Francisco jogou seu veículo contra um caminhão-tanque que transportava combustível no KM-82 da CE-040.

À época, a Polícia Militar detalhou que o veículo colidiu frontalmente com a carreta, tombou na via e despejou combustível. O acusado chegou a ser socorrido e ficou no hospital sob escola policial.

Na sentença, Fabrício foi condenado pelos crimes de homicídio, com as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, e tentativa de homicídio qualificado por poder resultar perigo comum.