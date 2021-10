Grávida de cinco meses morre após ser baleada em Mauriti, no Cariri

Uma mulher grávida de cinco meses, identificada como Débora Íris Fernandes da Silva, de 27 anos, foi morta a tiros em um bar no município de Mauriti, no interior do Ceará, na noite dessa quinta-feira (21). O marido da vítima, apontado como o dono do estabelecimento, também foi atingido, mas sobreviveu.

Segundo a Polícia, dois homens chegaram ao bar em uma moto e fizeram vários disparos. Mesmo ferido, o marido da vítima, João Vitor Higino Ferreira de Menezes, 22, correu e foi socorrido por um carro que passava no local. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Legenda: Débora Íris chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos Foto: Reprodução

A mulher apresentava ferimentos no tórax e foi levada a um hospital, mas ela e o bebê não resistiram aos ferimentos.

À Polícia, João Vitor informou que estava no bar com a esposa e alguns funcionários, no bairro Bela Vista, quando os criminosos chegaram. Um dos suspeitos foi identificado e está sendo procurado pela Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está realizando diligências e investigando o crime, por meio da Delegacia Municipal de Mauriti.

Auxílio às investigações A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias podem ser encaminhadas também para o telefone (88) 3552-1181, da dellegacia de Mauriti. A Secretaria da Segurança Pública diz garantir o sigilo e anonimato.