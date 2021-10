Soldado de 19 anos morre em treinamento do Exército em quartel em Maranguape; caso é investigado

Um soldado do Exército Militar, de 19 anos, morreu durante um treinamento, no Quartel localizado em Penedo, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde da última quinta-feira (21). O caso é investigado pelo Exército. Segundo a mãe do jovem, ele tinha um sonho de ser militar.

A 10ª Região Militar (que abrange o Ceará) emitiu nota em que lamenta "o falecimento, em atividade de instrução, no dia 21 de outubro, do Soldado Wanderson de Holanda Nogueira, da 16ª Companhia de Polícia do Exército (16ª Cia PE)".

10ª Região Militar Em nota O Comando da 10ª RM e o da 16ª Cia PE estão prestando todo o apoio à família do militar. As circunstâncias que envolveram a irreparável e precoce perda estão sendo devidamente apuradas".

A reportagem apurou, com uma testemunha do caso, que existe a suspeita de que outro militar teria batido a cabeça de Wanderson Holanda em uma pedra durante um treinamento, causando a morte.

Legenda: O soldado Wanderson de Holanda Nogueira tinha 19 anos e também era lutador de muay thai Foto: Reprodução

Wanderson é filho do vereador por Capistrano, Pedro Miguel. O prefeito do Município, Junior Saraiva, emitiu uma nota em que lamenta o falecimento do jovem.

Prefeitura de Capistrano Em nota publicada nas redes sociais Neste momento de dor, o prefeito em nome de toda a administração, apresenta suas condolências aos familiares, amigos e registra a grande perda para todos que o conheceram".

Questionada sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não se manifestou até a publicação desta matéria.

"Era o sonho dele", diz mãe do soldado

A comerciante Liduína Holanda, mãe de Wanderson, conta que foi comunicada pelo Exército, na tarde de quinta-feira (21), que o filho tinha passado mal e que ela precisava vir a Fortaleza. Mas quando os familiares chegaram na Capital, o jovem já estava morto.

Liduína Holanda Mãe do soldado Wanderson Era um sonho que ele tinha. Um sonho que causou a vida dele. Ele dizia que o treinamento era muito pesado. E eu dizia 'por que tu quer?'. 'É meu sonho, tenho que realizar meu sonho', ele dizia".

A mãe de Wanderson conta que ele não tinha problemas de saúde e era lutador de muay thai. A causa da morte a intriga, já que ela recebeu apenas a informação de que ele "passou mal".

"Isso não pode acontecer, o adolescente morrer dentro do Exército! É uma falta de responsabilidade! Foram eles que mataram meu filho. Tem que ser investigado. Isso foi uma injustiça, não quero que aconteça com outro jovem", suplica.