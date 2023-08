Fraudes no Detran: Podcast Pauta Segura aborda denúncia do MP contra quadrilha que atuava no Ceará

Um esquema criminoso, que burlava serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Esse é o tema do 44º episódio do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (28).

43 pessoas (entre eles, servidores do Detran, despachantes, empresários e um policial militar aposentado) foram acusadas pelo MPCE pelos crimes de falsidade ideológica, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção passiva, corrupção ativa e organização criminosa. A Justiça Estadual recebeu a denúncia e os acusados viraram réus, no último dia 8 de agosto.

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges detalharam o processo de apuração da reportagem, que resultou em duas matérias: sendo uma sobre detalhes da denúncia do MPCE; e a outra, sobre a origem da investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que resultou na Operação Forger e, posteriormente, na denúncia.

O esquema criminoso no Detran foi descoberto pelas autoridades após a análise das conversas contidas no aparelho celular de um homem acusado de integrar uma facção paulista, com autorização judicial, no bojo da Operação Saratoga. Para atender interesses da facção, o suspeito tinha ligações com a organização criminosa que fraudava os serviços do Detran.

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube