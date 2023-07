Ex-secretária que interrompeu quadrilha junina inspirada no candomblé é denunciada pelo MPCE

A ex-secretária de Turismo e Cultura de Uruburetama, Fernanda Carneiro, foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), nessa segunda-feira (10), por suposta discriminação religiosa praticada durante uma apresentação da quadrilha “Trem Maluco” em 19 de junho de 2022.

Conforme apuração do Diário do Nordeste, a gestora teria chamado a atração de "macumba". O enredo da quadrilha tratava de uma união matrimonial entre um noivo de candomblé e a noiva católica.

O que diz a denúncia do MPCE

Na denúncia do MPCE, Fernanda Mara Mota Braga Carneiro teria interrompido a apresentação.

"Se eu soubesse que era desse jeito eu não teria convidado vocês", disse a denunciada ao fundador e proprietário da atração, Cosmo de Andrade Alves. "Ei, para! Eu mandei parar! Eu pensei que o Cosmo ia trazer uma quadrilha, mas trouxe candomblé", contou um integrante.

Outro integrante ainda relatou ao MPCE que foi impedido de filmar o momento da interrupção pela denunciada.

Acordo de Não Persecução Penal

Em maio de 2023, o promotor de Justiça Edilson Izaias de Jesus Júnior, propôs um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) devido à pena do crime ser menor que quatro anos e a denunciada não possuir antecedentes criminais.

Contudo, Fernanda Mara não aceitou a proposta. A legislação destaca que é crime “praticar, induzir ou incitar a discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. A pena é de reclusão de um a três anos e multa.

A reportagem não conseguiu contato com a ex-secretária.

Relembre o caso

A então secretária teria mandado parar a apresentação no momento em que os participantes estavam de branco e prestavam uma homenagem à Irmã Dulce, freira brasileira que atuou em prol dos pobres na Bahia.

Fernanda Mara teria dito que o festival era um "evento católico" e que a apresentação do grupo parecia um "terreiro de macumba".

Legenda: A quadrilha homenageou a baiana Irmã Dulce Foto: Divulgação/Prefeitura de Uruburetama

Após a repercussão do caso, Fernanda Mara pediu afastamento, alegando "problemas emocionais". Na época, a Prefeitura e a paróquia do Município se manifestaram contrárias à atitude da gestora.

Em nota divulgada nas redes sociais antes do afastamento de Fernanda Carneiro, o prefeito Branco do Angelim (PT) pediu desculpas ao grupo e disse que não compactua com preconceito ou intolerância.

