Réu por matar vítima que carregava filho no colo é condenado a 17 anos de prisão no Ceará

O réu Francisco Alisson de Oliveira, conhecido como 'Catita', foi condenado a 17 anos e três meses de prisão, pela morte de uma vítima assassinada a tiros enquanto segurava a filha no colo e celebrava o Réveillon. Os jurados acolheram as teses apresentadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), que acusou Alisson por homicídio duplamente qualificado e por integrar organização criminosa.

O julgamento ocorreu nesta terça-feira (11), na 1ª Vara do Júri, um ano e meio após o crime. Segundo o MPCE, o promotor de Justiça Marcus Renan Palácio de Morais Santos fez a acusação no plenário do júri, em processo que integra o programa Tempo de Justiça.

O assassinato aconteceu no dia 1º de janeiro de 2022, na Comunidade Alto da Paz, em Fortaleza.

A vítima, de identidade preservada pelo MP, estava" com sua esposa grávida e com um filho de colo, acompanhada de um casal, comemorando o Réveillon".

"O acusado chegou ao local em um veículo guiado por uma pessoa não identificada e, em razão de disputa entre as organizações criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV), executou a vítima com vários tiros", conforme o Ministério Público.

O homem morreu ainda no local, na presença da esposa, do filho e dos amigos. As qualificadoras do homicídio são motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O caso faz parte do programa “Tempo de Justiça”, com julgamento realizado em até dois anos após a prática do crime. "O Programa é uma parceria entre o MPCE, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, com apoio técnico da Vice-Governadoria do Estado", acrescentou o MP.

