Dupla foge de abordagem policial, se esconde em caixa d'água e é presa por PMs

Dois homens que se escondiam em uma caixa d'água foram presos por policiais militares na manhã desse sábado (16). Conforme a PMCE, Gabriel Silva de Souza, 19, e José Carlos Luz Celestino, 18, estavam armados com um revólver no bairro Planalto Pici, em Fortaleza.

As buscas pela dupla começaram após ambos fugirem de uma abordagem. Por volta das 11h, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para prestar apoio a equipe da Força Tática do 18º BPM, segundo nota da Polícia.

Os policiais receberam informações que os suspeitos estavam escondidos em uma caixa d'água de uma casa. Chegando ao local os militares subiram no muro e avistaram a dupla. Ambos teriam confessado que tinham escondido a arma debaixo de uma escada que usaram para subir até chegar a caixa d'água.

Gabriel Silva e José Carlos foram encaminhados ao 32º Distrito Policial e autuados pelo porte ilegal de arma de fogo. O revólver também foi localizado e apreendido.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança