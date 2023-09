Dono de sucata é preso com 800 kg de cobre em Fortaleza

O dono de uma sucata foi preso, nessa terça-feira (12), com cerca de 800 kg de cobre no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Ele foi autuado por receptação, pois recebia uma quantia diária para guardar um carro e armazenar o material, que era proveniente roubos.

O homem foi identificado como Tiago dos Santos, de 33 anos. Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com ele foram apreendidos ainda 10 kg de cabos, uma escada, dois cones de trânsito e uma farda de empresa de internet.

O material e o preso foram encaminhados ao 8º Distrito Policial (DP), no bairro José Walter. Participaram também da ocorrência policiais civis do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC).

Assuntos relacionados

Grupo criminoso

As diligências começaram após a instauração de um processo investigativo envolvendo furto de fios na Capital cearense. Eles chegaram ao dono da sucata por meio do rastreador do veículo que ficava no local, que era alugado.

A PC-CE informa, ainda, que segue em investigação a atuação de mais pessoas, e diz que pretende capturar outros envolvidos no grupo criminoso.