Dois irmãos são sequestrados, e um morre, durante tentativa de duplo homicídio, no bairro Ancuri

Pessoas que trafegavam pelo 4º Anel Viário, no bairro Ancuri em Fortaleza, depararam com dois irmãos que tiveram as mãos amarradas, e foram lesionados com vários tiros, na madrugada desta terça-feira (29). Uma das vítimas faleceu no local, e a outra foi encontrada com vida por policiais militares.

De acordo com o sobrevivente, eles foram sequestrados — em um local que não foi informado — e levados ao 4º Anel Viário para serem mortos. A vítima repassou para a Polícia Civil que ambos são de Juazeiro do Norte, e estavam em Fortaleza na casa de familiares, devido às festas de fim de ano.

A identificação dos dois irmãos não foi repassada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Porém, os agentes revelaram que a vítima declarou que a tentativa de duplo homicídio aconteceu por engano. O sobrevivente foi encaminhado à uma unidade hospitalar de Fortaleza, por uma ambulância do Samu que se deslocou ao ponto onde as vítimas foram encontradas.

Não foram repassados detalhes sobre a quantidade de criminosos, ou sobre o veículo, envolvidos na tentativa de duplo homicídio. Agente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza investigam o caso. O Sistema Verdes Mares aguarda mais detalhes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o crime.