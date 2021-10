Crimes em Caucaia: 6 pessoas são mortas, e delegado é atacado por pitbull durante operação policial

Seis homicídios foram registrados entre a noite de sexta-feira (1º) e a madrugada deste sábado (2) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Durante operação da Polícia Civil, que prendeu três suspeitos de envolvimento nos assassinatos, um delegado foi atacado por um cão da raça pitbull.

Entre as vítimas estão um jovem de 22 anos e uma mulher de 48 anos, mortos a tiros em um imóvel no bairro Primavera na sexta-feira (1º). O rapaz integrava uma organização criminosa e tinha registro policial por porte irregular de arma de fogo e dano. Outro homem, ainda sem identificação, foi morto no mesmo dia no bairro Mangabeira, também em Caucaia.

Três homens suspeitos de praticar homicídios e integrar organização criminosa foram presos em uma operação da Polícia Civil também na sexta-feira (1º). Equipes da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), e do 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM) mantêm diligências na região.

Duplo homicídio

No início deste sábado (2), um duplo homicídio foi registrado no bairro Tabuba, com a morte de um casal sem identificação, e um homem de 26 anos foi morto em via pública no bairro Santa Rosa. A vítima tinha histórico de integrar organização criminosa, além de registro policial por associação para o tráfico e crime de trânsito.

Os registros foram feitos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) durante as ações operacionais, de inteligência e de investigação. Todos os casos são apurados pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

TENTATIVA DE FUGA

Durante a operação, um homem identificado como Wendel Gabriel Rodrigues dos Santos, de 18 anos, tentou fugir e soltou um cachorro da raça Pitbull para atacar os policiais. O cão mordeu o braço do delegado Huggo Leonardo. Em seguida, o suspeito foi capturado e autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal contra o agente de segurança pública e por resistência. O delegado foi medicado, e o cachorro ficou com a família de um dos suspeitos.

Os três homens estavam em uma residência no bairro Parque São Gerardo e foram presos como parte da Operação Atroz da Polícia Civil. Também foram presos José Carlos Viana Pontes de Moura, de 19 anos, conhecido como “Carlito”, com antecedentes criminais por homicídio, e Mateus dos Santos da Silva, de 21 anos, conhecido como “Sapo”, com antecedentes por posse de drogas.