Criança morta vítima de bala perdida: Polícia conclui inquérito e cumpre mandado de prisão no Ceará

A Polícia Civil do Ceará concluiu inquérito que investigava o homicídio de uma criança de cinco anos, morta ao ser atingida por uma bala perdida. Nesse domingo (29), policiais cumpriram mandado de prisão preventiva contra o homem que teria participado da ação criminosa

Ray Vieira Moreira, de 18 anos, é apontado como autor dos disparos. De acordo com a Polícia, Ray já estava preso, e agora teve mandados de prisão preventiva cumpridos em Cratéus, pelos crimes de homicídio e integrar organização criminosa.

A criança estava acompanhada dos familiares brincando na rua, quando começou um tiroteio no entorno e ela foi atingida por bala perdida. O crime aconteceu no dia 12 de novembro de 2022, na Zona Rural de Crateús.

O menino chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Na época, o Diário do Nordeste noticiou que um homem seria o alvo da ação, mas ele conseguiu se abrigar em uma igreja. O ataque foi motivado por uma disputa entre facções criminosas rivais.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia informa que logo após o registro do crime, a Delegacia Regional de Crateús instaurou um inquérito policial e deu início às investigações. "Ao longo do trabalho policial, cerca de 40 pessoas foram ouvidas na delegacia".

Dias após o homicídio, o primeiro suspeito foi detido. Francisco Emerson Torres Pereira, conhecido como 'Gardenal' é suspeito de dar apoio a um atirador, que tentou alvejar um rival. Ele foi preso em flagrante, na posse de drogas.

'Gardenal' foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) no último dia 14 de janeiro. A Justiça acolheu a acusação, tornando Francisco Emerson réu por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele segue preso.

Ainda conforme a Polícia, as investigações seguem em andamento com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com o crime. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3692-3308, da Delegacia Regional de Crateús.

