Corpo de menino encontrado morto no Barroso é liberado pela Pefoce

O corpo do menino Cleidson Lima de Sousa, encontrado em um canal do bairro Barroso, em Fortaleza, foi liberado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) à família na manhã desta sexta-feira (18). A criança de 12 anos havia desaparecido no último domingo (13), após sair de casa para brincar na vizinhança.

O laudo com a causa da morte do menino ainda não foi divulgado. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda essa atualização.

A identificação do cadáver pela Pefoce, divulgada nesta quinta-feira (17), se deu por um exame de comparação de arcada dentária.

A tia do garoto, Juciara Quinelato, lamentou a morte do sobrinho pelas redes sociais. "Estamos desolados e pedimos um pouco de privacidade para a minha irmã Jassia viver o luto. É um momento difícil e delicado que ainda estamos processando".

Pelo Instagram, ela também esclareceu que a família não está pedindo doações. "Pessoal, a família não está pedindo doação de nada de pix como estão divulgando. Por gentileza não vamos utilizar desse momento difícil para espalhar mais boatos. Nós já temos plano funerário, agradecemos de todo o coração,a boa vontade, mas o que precisamos é somente da oração de todos", disse.

Suspeita de morte acidental A família de Cleidson acredita na hipótese de que a criança tenha sofrido um acidente com um fio elétrico próximo ao canal. "Ele estava sempre lá. Queria um peixe, aí ia lá para tentar pegar um peixinho", lamentou Cosmo Matias de Sousa, de 38 anos, pai do menino. A mãe do garoto, Jassia Lima, relatou que ele saiu com o pai na manhã de domingo, retornou, foi até a casa da avó e, logo em seguida, foi para a rua brincar com um amigo. Conforme a responsável, momentos antes do sumiço do filho, ele chegou a buscar um isqueiro na casa da vizinha e voltou para brincar na rua.

O caso foi, inicialmente, investigado pela Delegacia de Desaparecidos (12ª DH). Contudo, com a localização do corpo, o inquérito foi transferido para a 3ª DH, unidade da Polícia Civil responsável pelas investigações na região do Barroso.