Conselheiro tutelar é preso por tráfico de drogas no Interior do Ceará

Um conselheiro tutelar foi preso por suspeita de tráfico de drogas no início da tarde deste sábado (27), no município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, Interior do Ceará. Ele estava com um adolescente no momento da prisão.

Por meio de uma denúncia anônima, foi informado que, em um clube de eventos, no bairro Rabeca, ocorria consumo e venda de drogas. No local, estavam um adolescente e um conselheiro tutelar, proprietário do estabelecimento.

Conforme as diligências, o suspeito, no primeiro momento, afirmou que as trouxinhas de maconha pertenciam ao adolescente. Os dois foram levados à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 1ª Cia do 13º Batalhão, outras denúncias chegaram após a ação.

Na operação, os policiais encontraram uma pochete com entorpecentes, sacos plásticos, ligas de elástico, uma balança para pesar a mercadoria e um caderno de anotações. No total, foram apreendidas dez trouxinhas de maconha, além de R$295,75 em espécie e nove cheques que, somados, chegam a R$ 7.268,00.

O conselheiro tutelar segue preso na Delegacia Regional de Tauá após flagrante.