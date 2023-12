Clínica é furtada pela quarta vez em menos de um mês, em Fortaleza

Após ter o condensador de um ar-condicionado furtado, no início desta semana, uma clínica odontológica, localizada no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, foi novamente alvo de ação criminosa, na madrugada desta quarta-feira (20). Foi a quarta vez em menos de um mês. Juntos, os delitos provocaram prejuízo de quase R$ 4 mil.

Conforme relatado pelo proprietário do estabelecimento, as primeiras ações ocorreram no fim de novembro, quando foram levados fios de cobre de um ar-condicionado do local. Na segunda-feira (18), dois suspeitos voltaram a furtar a clínica, subtraindo o condensador de um aparelho e os fios de cobre de outro.

Na ação mais recente, um homem teria tentado furtar outro condensador, mas não conseguiu e deixou o local apenas com fios de cobre. A ocorrência, assim como a do início da semana, foi registrada por câmeras de segurança.

Os donos da clínica odontológica registraram Boletim de Ocorrência (B.O) e revelaram que os episódios provocaram prejuízo de quase R$ 4 mil ao local.

INSEGURANÇA

Apesar de o estabelecimento estar localizado próximo a um posto da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os proprietários afirmaram não observar patrulhamento da corporação na área. Além disso, eles ainda relataram que outros negócios da região também estão tendo os aparelhos de ar-condicionado furtados.

O QUE DIZEM AS AUTORIDADES

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está apurando as circunstâncias do furto da segunda-feira (18). O caso foi registrado e as investigações são conduzidas pelos policiais civis do 13º Distrito Policial (13º DP), que analisarão imagens das câmeras de segurança.

Sobre o policiamento no Alto da Balança, a Polícia Militar informou que o patrulhamento é realizado por viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), motopatrulhamento, além de bases móvel e fixa do 19º Batalhão Policial Militar (19º BPM).

A área também conta com o reforço de policiais em serviço extra, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que intensificam o patrulhamento quando necessário.

No comunicado, a corporação ainda afirmou que denúncias que possam levar à captura de suspeitos agindo no local podem ser repassadas pela população no telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. A PMCE pode ser acionada a qualquer momento, mediante alguma ação suspeita, pelo telefone 190.