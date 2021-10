Ciclista é baleado durante tentativa de assalto em Maracanaú, na Grande Fortaleza

Um ciclista de 29 anos foi baleado no ombro em tentativa de assalto, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu enquanto ele trafegava em uma avenida, na noite desta quarta-feira (13).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima foi socorrida por meios próprios para uma unidade hospitalar.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. O caso é investigado pelo 20º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que cobre a região.

Segundo a pasta, as composições do 14º Batalhão reforçaram o policiamento por meio de viaturas da área. A SSPDS afirmou que a região também recebe serviço extraordinário em horários e pontos estratégicos para ampliar a segurança.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (85) 33101-2942, do 20º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.