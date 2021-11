Chefes de facção criminosa do 'Oitão Preto', Vicente Pinzón e Praia do Futuro são presos

Dois homens apontados pela Polícia Civil como chefes de uma facção criminosa atuante na comunidade do “Oitão Preto”, no bairro Moura Brasil, e nos bairros Vicente Pinzón e Praia do Futuro foram presos, nessa quinta-feira (11) e nessa quarta-feira (10), em uma ofensiva da instituição.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Paulo Renato Silva de Almeida, o "Renato Bombado", de 37 anos, que já responde por homicídio, tráfico de drogas, crime de trânsito, roubo, porte ilegal de arma de fogo, foi capturado nessa quinta (11), em Ocara, no interior do Ceará.

Ele é apontado como chefe de um grupo criminoso atuante nos bairros Vicente Pinzón e Praia do Futuro, conforme o órgão. Contra ele, havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídios.

Na quarta (10), Mario Rodrigues Lima, o "Bebê", de 25 anos, que já responde a sete procedimentos policiais por homicídios, tráfico de drogas, posse e porte irregular de arma de fogo, crime contra a fé pública e crime contra a administração pública, foi preso no "Oitão Preto", de acordo com a Secretaria.

Ele é apontado como chefe do grupo criminoso na comunidade. Na ocasião, também foi capturado Leonardo Morais de Sousa, o "Léo", de 25 anos, que já responde seis procedimentos policiais por homicídio, tráfico de drogas, furto e receptação. As duas prisões foram por homicídio, informou a Segurança Pública.

Fábrica clandestina

Já no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, um adolescente de 17 anos foi detido, e Jailson da Silva Sousa, de 27 anos, que já respondia por tráfico de drogas, foi capturado por manterem locais de fabricação de armas de fogo artesanais, do tipo calibre 12, segundo a Polícia Civil.

Os dois, explica a instituição, eram responsáveis pela produção e pela venda, via rede social, do material bélico.

Com o homem também foram apreendidas munições do mesmo calibre. Jailson da Silva foi autuado em flagrante por comércio ilegal de arma de fogo.

Irmão de 'conselheiro de guerra'

Em abril deste ano, o irmão do homem apontado pela Polícia Civil como o "conselheiro de guerra" da facção criminosa atuante na comunidade do "Oitão Preto" foi preso em Parnaíba, no Piauí, durante a "Operação Guilhotina".

Samoel Rodrigues Lima Filho, 32, teria assumido a chefia do tráfico na comunidade quando o irmão, Renê Rodrigues Lima, 34, foi capturado em uma ofensiva que retirou quase R$ 70 milhões da facção criminosa, com a apreensão de mais de 1,7 tonelada de drogas, conforme a Polícia Civil.