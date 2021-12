Chefe de grupo criminoso suspeito de participar de chacina no Ceará é preso em Goiás

Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe de um grupo criminoso com atuação em Tianguá, no interior do Estado, foi preso no último sábado (18) em Cristalina, em Goiás. De acordo com a instituição, ele é suspeito de participar de uma chacina em Viçosa do Ceará, que vitimou quatro pessoas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, Expedito Erivan Melo da Silva, conhecido como "Kiko", de 25 anos, tem quatro passagens por homicídios, três por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação, e estava foragido da Justiça do Ceará.

O alvo estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, solicitado pelos investigadores de Tianguá e acatado pela Vara Única da cidade.

Foram apreendidos uma pistola, munições e um carro clonado com ele, que não reagiu à ofensiva, fruto de um trabalho integrado das Polícias Civil do Ceará e do Distrito Federal.

Autuação em flagrante

Erivan Melo foi levado à unidade da Polícia Civil no Distrito Federal, onde a decisão judicial do Ceará foi cumprida em desfavor dele.

Ainda na ocasião, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Conforme a Segurança Pública, assim que os procedimentos cabíveis foram realizados, o suspeito será recambiado para o Ceará, onde as investigações continuarão a fim de identificar todos os crimes cometidos por ele no Estado.

Chacina de Viçosa do Ceará

Na madrugada de 11 de dezembro deste ano, quatro pessoas foram assassinadas em Viçosa do Ceará, no interior do Estado, no bairro Santa Cecília.

Todas elas foram atingidas por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos que invadiram o imóvel. O Diário do Nordeste apurou com agentes que atenderam a ocorrência que duas das vítimas eram mãe e filha.