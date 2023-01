Chefe de facção no Ceará investigado por tráfico e homicídio é preso no Rio de Janeiro

Considerado um dos chefes de uma facção criminosa como atuação em Fortaleza, no Ceará, Messias Tales de Souza Izidio, conhecido como Talibã, foi preso nesta quinta-feira (19), na Praia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi capturado em força-tarefa executada por agentes de segurança do Rio e do Ceará. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) em nota.

Participaram da força-tarefa a subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e a Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) do Rio.

A PC-RJ aponta que Talibã, que também é chamado de Maestro e Máscara do Trem-Bala, seria um dos comandantes de facção em comunidade no bairro Jardim América e Benfica. Ele fugiu do Ceará e se aliou a um traficante da Rocinha.

Conforme o portal g1 RJ, ele era um dos comparsas de Bin Laden, que comanda o tráfico na favela carioca.

Antecedentes criminais

Segundo a Polícia carioca, Talibã possuía mandado de prisão pendente. O homem é investigado por tráfico de drogas e homicídio qualificado no Ceará

Talibã foi preso em 2018 por tráfico de drogas, mas foi solto. Conforme informações levantadas pelo g1 RJ, em 2021 ele foi acusado de assassinar um amigo de infância por vingança. Em 2022, ainda de acordo com a Polícia, da Rocinha, ele ordenou a tomada de casas na Comunidade do Canal, em Fortaleza.

Além disso, segundo a Polícia Civil carioca, ele é responsável por enviar armas e drogas do RJ para o Nordeste. Suas ordens eram divulgadas para a quadrilha nas redes sociais.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes da prisão e do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e aguarda resposta.