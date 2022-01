Chefe de facção no Ceará e aliado de 'Majestade' é preso em comunidade do Rio de Janeiro

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas no Ceará e como membro do mesmo grupo criminoso que Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', foi preso no Rio de Janeiro (berço da facção que ambos integram). De acordo com a Polícia Civil local, ele tentava se esconder em uma comunidade na Capital daquele Estado.

Francisco Gillison Cardoso de Lima, conhecido como 'Padrinho', de 40 anos, foi preso em uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com o apoio de outras unidades da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), na tarde da última terça-feira (25).

A detenção de 'Padrinho' ocorreu quando ele tentava acessar a Comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, após deixar a Comunidade do Jacarezinho - onde foi instalado o Programa Cidade Integrada, pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na última segunda (24).

De acordo com informações da PCRJ, o criminoso deixou o Ceará para fugir de um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça Estadual do Ceará, em novembro de 2021, pelo crime de organização criminosa, e esteve escondido por cerca de dois meses na Comunidade do Jacarezinho.

Legenda: Francisco Gillison Cardoso de Lima, o 'Padrinho', 40, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele era integrante do grupo da Majestade, presa em Gramado pela Polícia Civil do Ceará Foto: Divulgação/ PCRJ

No Ceará, Francisco Gillison responde a diversos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, ainda segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele aparece em um relatório da Polícia Civil do Ceará (PCCE) como um dos proprietários de pontos de drogas de uma facção carioca em território cearense, que tinham como administradora financeira a mulher conhecida como 'Majestade'.