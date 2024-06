Chacina em Viçosa do Ceará: Mais dois suspeitos são presos em Tianguá

Mais dois suspeitos de participação na chacina em Viçosa do Ceará foram presos nesta sexta-feira (28), em Tianguá. A matança, que vitimou oito pessoas, ocorreu no último 20 de junho. Conforme a Polícia Civil, eles seriam executores do crime.

Os dois suspeitos possuem 24 e 19 anos. Um dos investigados tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo de veículo, receptação, usuário de drogas e outros crimes de trânsito. A captura dele ocorreu no bairro Pedra Fina.

Ao todo, já são cinco pessoas presas investigadas por envolvimento no crime. As prisões ocorreram em diversos estados do país. Um rompimento com um grupo armado, além de uma dívida de drogas e de armamentos, teriam motivado o massacre em praça pública.

Outras prisões ocorreram no Piauí, Pará e Mato Grosso do Sul

Na última quinta-feira (27), o mandante da chacina foi preso no Mato Grosso do Sul. O homem, de identidade ainda não revelada, estava em um veículo modelo Honda Fit e foi abordado na cidade de Jaraguari, km 530, da BR-163.

O suspeito tem 41 anos e tentava fugir para a Bolívia quando foi capturado. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele possui passagens por tráfico de drogas, roubo, furto de veículo e posse e porte ilegal de arma de fogo.

No mesmo dia, outro suspeito de participar diretamente do massacre foi preso no Pará. Com ele, os policiais civis do Ceará apreenderam uma caminhonete Hilux utilizada no dia do crime e também na fuga dos criminosos do Estado.

Um terceiro suspeito, de 51 anos, foi preso em Parnaíba, no Piauí, em 20 de maio. Eles seguem à disposição da Justiça.

Motivação da chacina

As informações apontam que a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) estaria por trás do ataque. O alvo da ação seria Ana Caroline de Sousa Rocha, de 23 anos, que recentemente teria se vinculado ao Comando Vermelho (CV).

'Carol' estaria no comando do tráfico de drogas de um bairro do município. A investigação, ainda no início, indica que "ela foi o pivô da situação" e que estaria devendo quatro armas e drogas.

VÍTIMAS FORAM ENFILEIRADAS ANTES DE SEREM MORTAS

Conforme vídeo de câmeras de segurança instaladas no entorno do local, as vítimas estavam em um bar, ao lado da praça, quando os suspeitos chegaram de carro e de motocicletas no local.

Os atiradores teriam retirado as vítimas do bar e colocado o grupo enfileirado na praça. Em seguida, os suspeitos dispararam contra nove pessoas.