CGD e Polícia Civil investigam ação em que policial civil e outro homem foram baleados em Fortaleza

Um policial civil e outro homem foram baleados durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PCCE), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também interviu, e houve troca de tiros. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (5).

A Polícia Civil confirmou, em nota, que "apura as circunstâncias de uma ocorrência em que um policial civil, de 35 anos, e um homem, de 18 anos, foram baleados durante uma ação na noite dessa segunda-feira (05), no bairro Conjunto Ceará".

Segundo a Instituição, "o 2° Distrito Policial (DP), unidade plantonista da PCCE, levantou informações preliminares sobre as circunstâncias do ocorrido. O caso foi transferido para o 12° Distrito Policial (DP), delegacia da área onde aconteceu a ocorrência".

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou, em nota, que também investiga o caso, no âmbito administrativo. A Polícia Civil realiza a investigação criminal.

A reportagem apurou que o escrivão da Polícia Civil e o jovem de 18 anos foram levados a unidades hospitalares e não correm risco de morte.

Como aconteceu o tiroteio

Fontes da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e da Polícia Civil, de identidades preservadas, informaram à reportagem que equipes da Polícia Civil realizavam uma operação descaracterizadas.

Neste momento, uma composição do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) passou pelo local, viu homens armados e sem identificação policial - que seriam os policiais civis descaracterizados - e interviu.

Houve troca de tiros, e o policial civil e outro homem que se encontrava nas proximidades terminaram baleados. A Polícia Civil e a CGD investigam as circunstâncias da ocorrência e a responsabilização dos tiros.