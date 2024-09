Cerca de 6 toneladas de drogas já foram apreendidas no Ceará em 2024, aponta Polícia Civil

Um total de 355 quilos de maconha foram apreendidos em Caucaia nessa segunda-feira (23), após a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) receber uma denúncia de que um suspeito estaria pronto para abastecer o tráfico de drogas na Grande Fortaleza. Com isso, a corporação divulgou que somente neste ano, cerca de 6 toneladas de entorpecentes foram capturados.

A investigação dessa segunda levou os agentes a um Fiat Uno na CE-085, momento em que o motorista percebeu a presença policial e fugiu.

Ele pegou uma estrada carroçável e alguns metros depois abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé. Conforme a Delegacia de Narcóticos (Denarc) divulgou em coletiva de imprensa nesta terça-feira (24), o suspeito segue foragido, e a PCCE permanece em diligências para capturá-lo.

No interior do carro, foram encontrados os 505 tabletes de maconha, que totalizam os 355 kg. A ação contou com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), que já monitorava o carro do suspeito.

O carro abandonado tinha uma placa clonada, segundo o delegado Adriano Félix. Há outros suspeitos envolvidos, de acordo com as investigações.

"É uma organização criminosa de origem carioca, responsável pelo tráfico de entorpecentes naquela região [Caucaia]", apontou Félix, que é titular da Denarc.

Toneladas apreendidas

De acordo com o delegado Adriano Félix, a atuação da Denarc já resultou em cerca de 6 toneladas de drogas apreendidas em 2024. Já são três toneladas a mais do que em todo o ano passado.

"Isso reflete o compromisso da Polícia Civil, não só da Delegacia de Narcóticos no combate ao tráfico de drogas no Estado", avalia o delegado.

Durante a coletiva, a PCCE anunciou ainda que prendeu quatro pessoas em flagrante por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Fortaleza. As capturas ocorreram no bairro Rodolfo Teófilo, também na segunda-feira.

Denúncias levaram os policiais a uma mulher de 30 anos e três homens, de idades entre 24 e 29 anos. Com eles, tinham drogas prontas para comercialização, dinheiro em espécie, e dois celulares.

Todos já possuíam antecedentes criminais por tráfico. A mulher e um homem 29 anos haviam sido presos em julho, e utilizavam tornozeleira eletrônica. Os quatro foram conduzidos à Denarc.

