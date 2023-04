Cearense é assassinada com golpes de faca em São Paulo; marido é suspeito do crime

A cearense Maria Márcia Araújo Loiola, de 39 anos, foi morta a facadas em casa, no bairro Boa Vista, em São Paulo, na noite dessa quarta-feira (12). A vítima, uma auxiliar de escola, era natural da cidade de Tauá, no Interior do Ceará.

O principal suspeito do crime é o companheiro da mulher, José Alécio Fernandes Cunha, que está foragido. A vítima deixa três filhos, que estavam na residência da família no momento do assassinato.

Michel Loiola, irmão da vítima, relatou ao Diário do Nordeste que a cearense sofreu três golpes de faca, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo ele, o casal estava junto há mais de 25 anos e morava em São Paulo desde 2002. "Recebemos a notícia com muita dor. Agora queremos justiça", afirmou.

Ainda de acordo com o familiar, o suspeito já tinha histórico de violência. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo para apurar o caso e aguarda retorno.

Translado do corpo para o Ceará

A família organizou uma vakinha online para realizar o translado do corpo de São Paulo para Tauá. O custo é avaliado em R$ 10 mil, e familiares e amigos se mobilizam nas redes sociais para angariar o dinheiro.

"Toda ajuda é bem-vinda nesse momento de dor da família", diz a postagem. O pix pode ser enviado para o número (88) 9984-69280.