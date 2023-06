Casal é preso preventivamente por suspeita de latrocínio contra idoso de 68 anos em Aurora

Um casal foi preso preventivamente, na manhã deste sábado (24), após a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumprir os mandados. Os jovens de 27 anos são suspeitos de envolvimento em um latrocínio de um idoso de 68 anos, em crime que ocorreu no dia 1º de junho deste ano, em Aurora, interior do Estado.

Eles foram identificados como Francisco Edson Soares Pereira, conhecido como “Edim Vaqueiro”, e Larissa Santos de Lima. No dia 6 de junho, os dois foram presos em flagrante em posse de uma arma de fogo e munições.

Larissa foi liberada em audiência de custódia, então os agentes precisaram localizá-la e prendê-la no bairro Araca, do município.

Já o mandado de prisão preventiva em desfavor de “Edim Vaqueiro” foi cumprido na unidade prisional que ele já se encontrava detido.

Prisão preventiva

No dia 6 de junho, durante a prisão em flagrante, os agentes atuaram os dois por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Municipal de Aurora, que posteriormente solicitou a prisão preventiva dos dois ao Poder Judiciário. Ambos estão à disposição da Justiça.