Casal é preso por morte de mulher no Cariri; crime foi filmado e compartilhado em uma rede social

Um casal foi preso sob suspeita de participar da morte de uma mulher de 18 anos, no Cariri. Cícero Jefferson Salu Dias de Brito, 23, e Raisha Bruna Matos da Silva, de 18 anos, foram detidos por policiais civis em Juazeiro do Norte, nesta quinta-feira (2).

A morte da vítima identificada como Tamires Lima da Silva, segundo apuração da TV Verdes Mares, foi filmada e compartilhada em uma rede social. De acordo com a Polícia, apurações apontam que a motivação do crime está relacionada ao envolvimento da jovem com outro grupo criminoso da região.

A vítima desapareceu no último dia 27 de janeiro e foi encontrada morta nessa terça-feira (31). O corpo dela foi localizado com sinais de violência.

INVESTIGAÇÃO

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que durante os levantamentos policiais, Cícero e Raisha foram identificados como suspeitos do caso. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver e integrar organização criminosa.

A Polícia Civil afirma seguir com a investigação com o intuito de prender outros envolvidos no crime. "A população pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (88) 3102-1285, da Delegacia Regional do Crato. As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", disse a SSPDS.

