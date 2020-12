Carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 1,7 mi é apreendida em Pacatuba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 1,75 milhão. O material é de origem paraguaia, e foi apreendido na manhã desta quinta-feira (24) em Pacatuba, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O condutor do veículo, de 44 anos, mas que não teve a identidade repassada, é natural do Rio Grande do Norte, foi preso e encaminhado para a sede da PRF. O material foi apreendido após uma abordagem, por volta das 3h30 da manhã desta quinta-feira, na CE-060, em Pacatuba.

Os agentes da PRF foram acionados, após receber uma denúncia sobre um caminhão volvo VM 260 de cor vermelha, transitando com registro de roubo. Ao abordar o veículo, eles constataram que o caminhão não possui queixa de roubo. Porém, no compartimento de carga do caminhão, 700 caixas com o material apreendido estavam escondidas.

A PRF revelou que o condutor do caminhão foi preso por contrabando, e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Fortaleza.