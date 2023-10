Avião para buscar corpo de tripulante do 'navio mais bonito do mundo' chega a Fortaleza nesta 2ª

Um boeing da Força Aérea Italiana irá realizar o translado do corpo do marinheiro italiano capitão-tenente Daniele Marino — médico da tripulação do navio Amerigo Vespucci. O militar morreu em um acidente de moto, no município de Caucaia, na Grande Fortaleza, no sábado (7).

A previsão é que a aeronave chegue ao Aeroporto de Fortaleza às 14h30. A informação da chegada do avião no Ceará foi confirmada pela Fraport Fortaleza, administradora do terminal.

Daniele Marino estava de passagem por Fortaleza na turnê mundial do veleiro Amerigo Vespucci, considerado o "navio mais bonito do mundo". A viagem tem o intuito de divulgar a cultura italiana.

No acidente, o militar estava na garupa de uma motocicleta, na CE-085. O condutor da moto, um homem de 31 anos, também morreu, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Legenda: Veleiro Amerigo Vespucci foi aberto ao público no sábado (7) Foto: Fabiana de Paula

Conforme a pasta de Segurança, a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente, registrado na região do Garrote. A identidade do militar foi confirmada em publicação da Embaixada da Itália no Instagram.

Italiano chegou a receber ajuda médica

Segundo a SSPDS, o motociclista morreu no local, e o italiano "foi socorrido até uma unidade hospitalar, onde foi a óbito".

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e, diz a pasta, "colheram indícios que subsidiarão as investigações". A Delegacia Metropolitana de Caucaia apura o fato.