Assaltante invade carro pela janela e rouba veículo na Aldeota, em Fortaleza; veja vídeo

Uma mulher foi surpreendida por criminosos após um dos bandidos invadir o carro dela pela janela e realizar assalto. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (23), nas proximidades do cruzamento da Avenida Santos Dumont com Rua Joaquim Nabuco, no bairro Aldeota, e foi filmado por um morador da área.

A motorista estava trafegando na via quando um dos homens entra pela janela. Ela, então, abre a porta e foge gritando por socorro, enquanto um comparsa corre e entra no automóvel pela porta do condutor, deixada aberta.

Veja também Segurança Mandante do assalto que vitimou gerente foi ao shopping na semana do crime para planejar a ação

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o carro roubado, um sedan acinzentado, foi recuperado e devolvido à vítima horas depois. O automóvel estava no bairro de Fátima.

Ainda conforme as autoridades, os suspeitos estavam armados. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) e transferido para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

As polícias Civil e Militar do Ceará (PCCE e PMCE, respectivamente) estão em diligências para capturar os envolvidos.

Além disso, segundo a Pasta, o policiamento na região foi reforçado com equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da PMCE.