Advogado condenado por integrar facção criminosa é preso em Fortaleza

Um advogado condenado por integrar uma organização criminosa foi preso em Fortaleza, nesta quarta-feira (10). Júlio César Costa e Silva Barbosa foi capturado na casa dos pais, no bairro Montese, após ação da Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Júlio César foi condenado pela Justiça estadual a uma pena de oito anos e três meses de reclusão pelos crimes de integrar organização criminosa armada, dano ao patrimônio público, desacato e resistência. De acordo com a SSPDS, ele tentou fugir pulando o telhado da residência, mas foi contido.

Em março deste ano, o Diário do Nordeste noticiou que a Justiça havia ordenado que o advogado retornasse à prisão. Júlio foi preso em setembro de 2021, flagrado como mensageiro de uma facção criminosa. Em junho do ano passado ele foi beneficiado com medidas cautelares. No entanto, conforme o Poder Judiciário, ele descumpriu o monitoramento eletrônico.

A reportagem apurou que o advogado justificou a violação afirmando que estava trabalhando como motorista de aplicativo e que "por vezes necessita realizar deslocamento em horários inoportunos".

Contudo, para a Justiça, não foi comprovado que no dia e horário dos descumprimentos ele estaria exercendo atividade laboral e que ele não comunicou à Central de Monitoramento sobre a necessidade de violar as medidas em razão do trabalho.

Agora, após a condenação em 1º Grau, policiais cumpriram a ordem judicial e levaram o advogado à sede da Draco. Segundo a Polícia, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já foi devidamente comunicada da prisão.

O FLAGRANTE

O advogado é acusado de, enquanto representante da defesa de um dos líderes de uma facção criminosa carioca, ser informante do criminoso, recebendo e levando informações entre os presos e o mundo externo.

Em setembro de 2021, Júlio César atendeu o detento Paulo Henrique Oliveira dos Santos, 31, o ´Sassá', apontado pelas autoridades como um dos chefes no Ceará de uma organização criminosa carioca. Ao tentar sair da unidade de segurança máxima, o advogado foi revistado e se recusou a mostrar o papel.

Legenda: A reportagem teve acesso a um dos bilhetes encontrado em posse do suspeito preso em flagrante na Unidade de Segurança Máxima

Quando interpelado pelos agentes, o acusado teria ameaçado os servidores e agido com violência, conforme a Polícia. Já no trajeto até a Delegacia, Júlio quebrou parte do xadrez. Na Draco o advogado disse que o advogado quebrou parte da estrutura da viatura onde era transportado porque estava com calor dentro do veículo e não foi informado sobre a ventilação.

A denúncia foi recebida por meio da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza.

