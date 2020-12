Acusado de matar 'Gegê' e 'Paca' é transferido para presídio federal

Mais um acusado de participar do duplo homicídio que vitimou os líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue' e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', saiu de uma unidade prisional cearense e foi encaminhado a um presídio federal. Por determinação judicial proferida pela 15ª Vara Criminal da Justiça Federal de Brasília, Carlenilto Pereira Maltas foi transferido no último dia 11 deste mês em uma operação sigilosa.

De acordo com a Seção Judiciária do Distrito Federal, agora o preso está detido na Penitenciária Federal de Brasília. Esta mesma unidade de segurança máxima é onde estão membros da cúpula do PCC, inclusive o líder maior da organização criminosa e suposto mandante das mortes de 'Gegê do Mangue' e 'Paca', Marcos William Herbas Camacho, o 'Marcola'.

Carlenilto esteve em uma unidade federal anteriormente, e chegou a retornar ao Ceará. Antes da decisão proferida neste mês de dezembro, o encarceramento dele acontecia na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto, a (CPPL III), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A penitenciária abriga os membros do PCC no Ceará.

Maltas é réu por homicídio qualificado, organização criminosa e concurso de pessoas. De acordo com a investigação da Polícia Civil do Ceará, ele estava no helicóptero onde as vítimas foram transportadas até a emboscada, em uma reserva indígena na cidade de Aquiraz, na RMF.

Ele foi preso em abril de 2019 pela Polícia Federal, em Sergipe, quase 14 meses após os assassinatos. O nome de Carlenilto Pereira Maltas chegou a constar na lista dos criminosos mais procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol.

Legenda: Carlenilto foi preso em abril do ano passado, em Sergipe. Quando localizado, ele havia tingido os cabelos Foto: Reprodução

Além de Maltas, também estão em prisões federais outros envolvidos no duplo assassinato, como o piloto Felipe Ramos Morais; Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como 'Fuminho'; e André Luís da Costa Lopes, o 'Andrezinho da Baixada'.

Por diversas vezes, as defesas dos acusados tentaram que eles fossem soltos para cumprir medida cautelar adversa à prisão, ou até mesmo recambiados ao Estado do Ceará. Nenhum dos pedidos foi aceito pelo Poder Judiciário, até então.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Carlenilto sobre a transferência, no entanto, uma das advogadas que o representa informou que só irá se manifestar nos autos do processo. Em outras ocasiões, como à época da prisão do acusado, demais defensores chegaram a afirmar que Maltas era inocente e que em determinado momento iria demonstrar não ter existido relação sua com os fatos, e não ter pertencido à facção PCC.

Morte múltipla

'Gegê do Mangue' e 'Paca' foram mortos em fevereiro de 2018. O mando das execuções teria partido de 'Marcola'. Consta nos autos que a motivação do crime foi a vida de luxo levada por Rogério e Fabiano, se valendo de milhões de reais desviados do lucro do PCC com o tráfico de drogas. Ao todo há 10 pessoas acusadas de envolvimento no crime.