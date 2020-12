Ciclo de programação cultural termina nesta terça-feira (29) em Quixadá

Até esta terça-feira (29) acontece no Sertão Central, o evento ‘Quixadá de Cultura e Encantos’ que traz em sua programação oficinas, exposições, apresentações musicais, teatrais e de dança, além da feira de artesanato que ocupa diversos espaços culturais da cidade.

O projeto tem por objetivo fomentar a cadeia produtiva cultural local. Na programação as artes se integram em suas diversas linguagens. O evento contribui com a ocupação e movimentação dos espaços e dá oportunidade para os agentes culturais que ainda sofrem com a ausência atividades públicas por causa da pandemia.

A programação é realizada em dois formatos - com a presença de público, limitado e segundo diretrizes do decreto estadual de prevenção e combate à Covid – 19, e de forma virtual.

Neste ano, há presença de Intérpretes de Libras durante a programação musical, firmando o compromisso de responsabilidade social e atenção à comunidade surda.

O 'Quixadá de Cultura e Encantos' é idealizado e realizado pela Assum Preto, através da Prefeitura Municipal de Quixadá com recursos provenientes da Lei Federal Aldir Blanc. As apresentações ocorrem no Centro Cultural Rachel de Queiroz, Fundação Cultural e na Casa de Saberes Cego Aderaldo.